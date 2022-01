Comune di Isernia/Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile

È stato pubblicato un bando per la creazione o il potenziamento di “Spazi aggregativi di prossimità” per i minori tra i 10 e i 17 anni, di cui al “Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile”.

L’obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”. Il bando scade il 18 marzo 2022 e mette a disposizione complessivamente 20 milioni di euro.

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di 3 organizzazioni, di cui almeno 2 di Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto. Potranno, inoltre, far parte del partenariato il mondo delle istituzioni e dei sistemi regionali di istruzione e formazione.

In quest’ottica, il Comune di Isernia è pronto a partecipare, in qualità di partner, alle proposte che gli verranno presentate e che riterrà opportuno sostenere.

Si invitano dunque tutti gli enti del terzo settore a visionare il bando al seguente link (https://www.conibambini.org/…/nuovo-bando-20-milioni…/) e ad inviare una mail a [email protected] per eventuali informazioni e possibilità di partenariato con il Comune.