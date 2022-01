Interruzione del traffico veicolare sulla SS87 sannitica.

Un tir per cause in corso di accertamenti si scontra sulla volta d’ingresso della galleria “lama bianca” (in periferia di Campobasso).

Nell’impatto è rimasto ferito l’ autista trasportato in ospedale da operatori 118.

Sono in corso le operazioni di sgombero e regolamentazione del traffico a cura di squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e personale della Polstrada.