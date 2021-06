Calcio/ Il sogno rossoblù: il Campobasso in una serie tv americana

Il Campobasso sta vivendo il suo sogno in Molise, ma c’è un Campobasso che rischia addirittura di diventare famoso in America. La proprietà newyorkese della squadra molisana cioè Matt Rizzetta, in attesa di vedere materializzato il successo del campionato e festeggiare la promozione in Serie C, ha fatto certamente azione di proselitismo negli USA.

I lupi rossoblù fanno conoscere il loro sogno ‘italo-americano’ come protagonisti di una serie negli Usa. E anche nella serie Underdogs’ ricompare la cantilena ‘Molise non esiste’ ma con l’estensione ‘until nuow’ .

Il progetto nasce dalla collaborazione con SS Campobasso e la North Sixth Group, Italian Football TV (“IFTV“). La serie promossa sulle piattaforme di social media IFTV in onda sul canale YouTube di IFTV alle 21:00 EST.

Stringiamo i denti, facciamo gli scongiuri per festeggiare, prima dalle nostre parti e poi, si spera, anche oltreoceano.