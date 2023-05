Calcio, domenica si gioca Agropoli – Isernia Calcio,

Domenica 28 Maggio si gioca Agropoli- Isernia partita valida per accedere alla finale nazionale dei playoff, poi si giocherà anche il ritorno ad Isernia.

Tutto ruota attorno a questi 180 minuti; l’Isernia farà di tutto per ottenere un risultato positivo in Campania per poi giocarsi tutto nella partita di ritorno, De Bellis non si sbilancia sulla formazione che scenderà in campo ad Agropoli, anche per non dare vantaggi agli avversari.

I pentri partiranno domani per Agropoli, consapevoli di poter ottenere un risultato positivo

in vista del ritorno che si giocherà in casa.

Arnaldo Angiolillo