Calcio/ Campobasso1919-Pietramontecorvino 8-1

Campobasso 1919

Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Franchi, La Montagna, Ripa, Lombari, Vanzan. All Di Meo.

Pietramontecorvino

Leccese, Di Carlo,Consiglio, Vannella, De Vivo, Lubrano, Turzo, Balletta, D’Amore,De Rita, Melino. All Mennella.

Arbitro. Ferrara di Isernia.

Marcatori: al 11’Ripa , al 16′ Lombari, al 33′ Ripa, al 46′ Ripa, al 49′ Lombari, al 52′ Fruscella, al 61′ Vanzan al 67′ Balletta al 68′ Vanzan.

Spettatori 281.

Prima della partita i giocatori rossoblu depositano un mazzo di fiori alla curva Scorrano in ricordo di Michele Del Rosso morto ieri e grande tifoso dei colori rossoblu. Al 11′ , Ripa batte Leccese eè 1-0 per i locali, al 16′ Ripa oggi scatenato lancia Lombari che realizza il 2-0. Al 33′,ancora Ripa segna il 3-0 per i rossoblu. Finisce cosi, il primo tempo con i locali

in vantaggio per 3-0.

Nel secondo tempo, al 46′ Ripa realizza il 4-0 per la propria squadra al 49′ , ci pensa Lombari a segnare il 5-0. Al 50′, esce Franchi ed entra Fruscella , ed è proprio il nuovo entrato al 52′ a siglare il 6-0; troppo forte la squadra di Di Meo per la formazione

pugliese, che ha vissuto oggi una bruttissima giornata. Al 60′ , escono Colombo e Fazio

ed entrano Carbone e Anastasia prelevato venerdì da una squadra di Trani. Al 61′,

è Vanzan a segnare il 7-0 per i rossoblu , ma al 67′ Balletta batte Pinto e realizza il

goal della bandiera. Al 68′ , ancora Vanzan segna una doppietta e porta il risultato sul

8-1.

Finisce così la partita, il risultato si commenta da solo , rossoblu troppo forti

per gli ospiti, in tribuna c’era Vincenzo Esposito a vedere la gara e molti si sono

chiesti se è il preludio a un ritorno in rossoblu del giocatore Molisano che milita attualmente in Serie D con il Matese.

Arnaldo Angiolillo