Campobasso/ Dal 17 al 31 dicembre sugli autobus del trasporto cittadino si viaggerà gratis

Bella iniziativa del Comune di Campobasso in occasione delle festività natalizie. Dal 17 al 31 Dicembre prossimi il trasporto pubblico cittadino, garantito dai mezzi della SEAC, sarà gratuito per tutta l’utenza. Lasciare l’auto a casa e prendere il mezzo pubblico consentirà di risparmiare denaro e non contribuire all’inquinamento cittadino.

Ora una domanda: gli abbonati che hanno già rinnovato il pagamento per il mese di dicembre riceveranno una forma parziale di rimborso? Non vorremmo che si creasse questa disparità, con gli utenti ‘occasionali’ a viaggiare gratis e gli abbonati, invece, a pagamento.

Rigiriamo il quesito alla struttura competente dell’Amministrazione comunale affinché la bella iniziativa non venga ‘ridimensionata’ da una piccola ingiustizia.