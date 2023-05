Calcio/ Campobasso, continua la ricerca del tecnico

Dopo la presentazione del Logo (i rossoblù si chiameranno Campobasso Football Club), continua la scelta del tecnico che dovrà guidare i rossoblù nel prossimo campionato di Serie D.

Negli ultimi giorni, due sono i nomi che circolano piu’ degli altri sono: Giovanni Ferraro, tecnico del Catania , e Ciro Danucci ex giocatore del Campobasso e attuale allenatore del Brindisi.

Ma sia Maselli che Cirrincione non hanno fretta e vogliono prendere un allenatore vincente, la decisione sarà presa verso la fine del mese , mentre per il D.S. sembra certa la conferma di De Filippis, che deve però ancora firmare il contratto che dovrebbe essere firmato in settimana o al più tardi la prossima settimana .

Più difficile , invece appare la conferma di Pino Di Meo vincitore del campionato di eccellenza.

Arnaldo Angiolillo