Cade dalla Collina Monforte:muore architetto a Campobasso

Sconcerto in città per la morte di un professionista molto noto in città, le cui cause sono al centro di indagini coperte dal giusto riserbo. Da indiscrezioni sembra che l’uomo, un architetto 66enne, si trovasse nel piazzale sulla collina del Castello Monforte e sarebbe stato visto cadere dal muretto; i presenti avrebbero immediatamente allertato i soccorsi-

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, ma come detto non è stato possibile salvare la vita all’uomo.

Personale della Polizia di Stato è sul luogo per i rilievi del caso e le relative indagini; non si esclude sia la tesi di un malore che quella del gesto estremo.

I prossimi giorni saranno decisivi per appurare la dinamica esatta dei fatti.