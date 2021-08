Tiro con l’arco/Open day a Campobasso

Prosegue con intensità l’attività di promozione sportiva del Comitato Regionale del Molise della PGS (Polisportive Giovanili Salesiane); tra gli eventi in programma, il prossimo appuntamento è con il tiro con l’arco, disciplina di recente salita agli onori delle cronache nazionali grazie al raggiungimento per un atleta della Federazione italiana del prestigioso obiettivo della medaglia olimpica.

Proprio sull’onda del successo sportivo che gli atleti italiani stanno ottenendo alle Olimpiadi di Tokyo si potrà costruire anche in Molise un discorso di sviluppo per questo ed altri sport, cosiddetti ‘minori’, che in realtà incarnano pienamente i valori della pratica sportiva, fondata sull’impegno e sui sacrifici che gli atleti quotidianamente affrontano per arrivare ad un livello d’eccellenza, sia esso raggiunto sul titolo internazionale come in quello locale, o anche solo per il raggiungimento del benessere psico fisico.

Per questo motivo la PGS Molise, unitamente all’Associazione Sportiva Dilettantistica PEGASUS di Trivento ed alla IPPOFORM Jumping Team, organizza un Open Day di tiro con l’arco, che si terrà venerdì 6 agosto 2021, dalle ore 9 alle ore 12, presso la struttura IPPOFORM in Contrada Coste di Oratino a Campobasso