Basso Molise/ officina abusiva chiusa e sanzionato il titolare per più di 12000 euro

Nei giorni scorsi, durante una mirata attività di controlli sul territorio nella provincia di Campobasso, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, ha proceduto ad un ispezione presso la sede di una Società di commercio all’ingrosso di autoveicoli nella zona periferica di San Martino in Pensilis (CB) dove, dopo accertamenti è stato constatato che l’attività commerciale, in realtà, veniva esercitata fattivamente in un’altra sede, precisamente nel comune di Campomarino (CB), senza aver mai richiesto le necessarie autorizzazioni per esercitarla. In particolare gli operatori hanno accertato l’assenza sul posto della maggior parte dei veicoli intestati alla predetta Società e la mancanza del registro del commercio.

È stata poi riscontrata, la presenza, presso uno dei capannoni, di un dipendente mentre eseguiva lavori di riparazione su alcune autovetture nonostante lo stesso fosse stato assunto solo come addetto al piazzale. Si è accertata, dunque, l’esistenza di una vera officina di autoriparazioni, con relative attrezzatture, senza alcuna autorizzazione. Per le violazioni accertate gli operatori di Polizia hanno proceduto al sequestro dell’officina meccanica nonché delle attrezzatture e strumentazioni utilizzate.

Il titolare della Società è stato sanzionato, come previsto dalla legge, per un importo superiore ai 12.000 Euro.