Autovelox/Cominciano ad arrivare i verbali da parte della polizia municipale del comune di San Martino in Pensilis

E’ entrato in funzione lunedì 13 febbraio u.s., il nuovo autovelox fisso, in entrambi i sensi di marcia, sulla S.S. 87, cosiddetta strada Sannitica che congiunge Benevento a Termoli, ove vige il limite di velocità di 90 km/h (salvo tratti in cui è diversamente indicato), in territorio di San Martino in Pensilis:

Direzione Termoli – Larino, in prossimità del bivio per San Martino in Pensilis, al km. 210+100;

2. Direzione Larino – Termoli, in prossimità dell’azienda ORTOFRUTTAMOLISE, al km. 208+970

Il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate che vanno dai 42 euro per superamento del limite di non oltre 10 chilometri fino agli 845 euro nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite fissato. Nel caso di velocità superiori ai 110 chilometri orari nella strada in oggetto è prevista la decurtazione, a seconda della velocità, di 6 o 10 punti dalla patente, oltre alla sua sospensione fino a 12 mesi.

La nostra associazione su richiesta di alcuni associati si sta muovendo, infatti nella giornata di domani sarà effettuato un sopralluogo sul posto per vedere la cartellonistica e considerando che non si tratta di una strada “ a scorrimento veloce” la postazione già contraddice la Corte di Cassazione , seconda sezione civile con una recente sezione del 2023.Seguirà un accesso agli atti presso l’Anas di Campobasso e una interlocutoria presso la Prefettura di Campobasso.

Invitiamo gli automobilisti, gli utenti ed i cittadini A NON PAGARE LE INGIUNZIONI DA QUALUNQUE COMUNE D’ITALIA ARRIVINO. Tutti coloro che abbisognano, li invitiamo a recarsi presso la nostra organizzazione al fine di avere garanzie di tutele, attività ricorrente e assistenza.

Il Presidente del Comitato Pro Trignina Antonio Turdò