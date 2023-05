ADANIC/Al via il primo concerto del mese di giugno della kermesse musicale “Palcoscenici” targata Regione-Perosi

Continua la rassegna concertistica “Palcoscenici” – curata curata dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo insieme al Conservatorio di Campobasso “L. Perosi”- anche per il mese di giugno.

Primo appuntamento del mese in programma giovedì 1 giugno alle ore 21 in piazza

Sant’Angelo a Monteroduni con “ADANIC”.

Un trio composto dalla voce di Ada Montellanico e dalle chitarre di Daniele e Nicola Cordisco.

Un concerto nel quale è forte la relazione tra voce e chitarra. Relazione che possiede una lunga tradizione e che permette una sperimentazione talmente ampia che formazioni di questo tipo sono considerate tra le più versatili e cangianti nell’ambito della musica.



Tre artisti dalla forte personalità che si incontrano con l’intento di unire le singole

esperienze per approdare in un universo sonoro la cui base è costituita dall’improvvisazione,

che è al servizio della narrazione musicale.

Le chitarre – usate nella più ampia ma soprattutto imprevedibile gamma sonora – danno

modo a Nicola e Daniele Cordisco di interagire e creare con Ada Montellanico un percorso

particolare all’interno della canzone.



Un repertorio vasto che spazia da composizioni originali a brani di Lee Konitz, Carole

King, Simon & Garfunkel, Lennon-McCartney, Cassandra Wilson, Luigi Tenco e diversi

altri della tradizione jazzistica.

La voce ambrata ed inconfondibile della Montellanico si fonde a quella che è la

poliedricità strumentale dei Cordisco, per dare vita ad appassionate ed appassionanti storie

musicali.



L’ingresso ad entrambi i concerti è gratuito e non occorre la prenotazione.

La rassegna, che vanta recensioni positive e plausi in tutta la Regione, è stata

fortemente voluta e portata avanti dall’Assessore alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno

per promuovere le eccellenze culturali, musicali, paesaggistiche e artistiche che il Molise

possiede, dando lustro e valore a un’altra eccellenza molisana quale il Conservatorio “L.

Perosi” di Campobasso.