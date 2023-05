Sarà ancora Andrea Pietrunti l’allenatore dello Sporting Campobasso in serie B

Lo Sporting Campobasso comunica ufficialmente che il rapporto sportivo con mister Andrea Pietrunti, prosegue anche nella stagione 2023/2024 in Serie B. Una riconferma scontata per l’allenatore rossoblù che potrà così dare seguito e nuova linfa all’ottimo lavoro già svolto fino ad ora. Queste le parole del tecnico: “Sono contento ed orgoglioso di questa riconferma e soprattutto di poter continuare a difendere i colori di questa squadra e della città in un campionato nazionale. Dopo due campionati vinti sul campo, era il giusto premio per una società e per un gruppo che ha dato tanto.

La stagione che verrà sarà sicuramente un banco di prova impegnativo, un campionato difficile…per questo pieno di ulteriori stimoli e spunti da cui poter migliorare. Conosco e lavoro con questo gruppo da 2-3 anni, tutto quello che ho raggiunto è soprattutto merito loro, ragazzi per bene, professionisti e professionali, che si sono messi subito a disposizione. Questa riconferma per me vale tanto, mantenere poi anche il gruppo varrà tantissimo”.

Lo Sporting Campobasso disputerà per la prima volta nella sua giovane storia, il campionato di Serie B, abbandonando i palcoscenici regionali: “Non serve aggiungere altro – dice mister Pietrunti – le motivazioni sono tantissime. Sono convinto che possiamo far bene anche in un campionato completamente diverso come quello della Serie B e che venderemo cara la pelle come abbiamo sempre fatto, anche in questa categoria, per noi stessi e per i colori che questa maglia racchiude, quelli della nostra città.

Sul gruppo squadra: “Siamo già al lavoro per pianificare il futuro con la società e con i ragazzi, spero di averli tutti con me anche per questa annata per continuare il percorso di crescita che abbiamo iniziato in questi anni e che ci ha portato, meritatamente, fin qui”.