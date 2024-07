Arriva a Termoli il primo Mondadori Bookstore

Mondadori Store, il network di librerie più esteso in Italia, inaugura il 6 luglio a Termoli (CB) una nuova libreria in Corso Umberto I, zona centrale della città a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dalla piazza principale.

Il punto vendita – guidato da un team di librai professionisti – va ad ampliare la già estesa rete di Mondadori Store presente sul territorio, in linea con la strategia del network di diffondere la cultura, incentivare la lettura e creare veri e propri poli dedicati al mondo del libro e dell’intrattenimento.

«Sono felice di dare vita a questo progetto con il network di librerie Mondadori Store, dal momento che condividiamo gli stessi obiettivi: sviluppare luoghi dedicati alla cultura, rendendola accessibile a chiunque e soddisfando i gusti di un ampio pubblico sempre più vario», dichiara l’affiliato Antonio Verderame, giunto all’apertura della sua dodicesima libreria dopo le tre di Salerno e quelle di Pagani, Mercato San Severino, Cava de’ Tirreni, Castellabate, Manduria, Baronissi, Arezzo e Pontecagnano Faiano. «Inoltre, puntando sulla qualità dell’esperienza di acquisto, sui servizi multicanale e sugli eventi, mettiamo sempre al centro le esigenze del nostro cliente-lettore», conclude l’affiliato.

La nuova libreria si estende su 50 metri quadrati e offre una selezione di circa 5.000 titoli, dai grandi classici ai best sellers – tra narrativa, saggistica, varia -, senza dimenticare i lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose, e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comic. Ad ampliare l’offerta dello store sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, all’editoria locale, oltre a quelle riservate alla cartoleria, giocattoli, gift card e gift box.

Il Mondadori Bookstore di Termoli è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Facebook e Instagram. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo e ritirarlo in negozio, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli.

Il nuovo Mondadori Bookstore si inserisce nel piano di rinnovamento e sviluppo continuo di Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub, attraverso una proposta che affianca al libro – sempre al centro dell’offerta – esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.

MONDADORI BOOKSTORE

Corso Umberto I 21, 86039, Termoli (CB)

Orari: lun-sab 8.30-13.00/16.30-21.00 e dom. 16.30-21.00

Tel: 087.5882086

E-mail: mondadoribookstoretermoli@gmail.com

https://www.mondadoristore.it/negozi

FB – IG