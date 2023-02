“Amati Sempre”,  evento in occasione del World Cancer Day a Macchia D’Isernia

In occasione del “World Cancer Day” si svolgerà, sabato 4 febbraio a Macchia D’Isernia, l’evento “Amati Sempre” organizzato dall’Associazione culturale “La Rosa e il Libro”. La manifestazione si dividerà in due parti: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in Piazza Elena sarà allestito un mercatino di beneficenza in favore della LILT di Isernia e nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, il tutto si sposterà nella Sala Consiliare del paese dove seguirà anche un incontro di sensibilizzazione.

Il 4 Febbraio si celebra dunque la Giornata mondiale contro il Cancro; sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia e promuovere azioni per combatterla è tra gli obiettivi principali. Nonostante, infatti, i tanti progressi della medicina il Cancro è ancora oggi una delle malattie più diffuse al mondo e rappresenta una delle maggiori cause di morte.

Anche chi vive accanto a una persona malata subisce il contraccolpo psicologico della malattia e ha emozioni e bisogni di cui tenere conto. Familiari, partner, amici stretti, restano in secondo piano, perché tutta l’attenzione è giustamente concentrata su chi sta male e gli sforzi di tutti sono volti a venire incontro più possibile ai suoi bisogni.

Prendersi cura dei propri cari implica, quindi, iniziare ad assolvere ad una grande varietà di compiti per fornire l’assistenza necessaria; l’Associazione culturale “La Rosa e il Libro” ha voluto, proprio per questo motivo, dare un’impronta diversa a questa giornata: offrire consigli a chi sta accanto ad un malato di tumore soprattutto nella fase avanzata, quando, tra un ricovero e un altro quest’ ultimo dipende del tutto da loro.

Il programma

Il Convegno inizierà con i saluti del Sindaco di Macchia d’Isernia Giovanni Martino; del Presidente della Pro Loco Maccla Maria Antonietta Mariani; del Presidente dell’Inner Wheel di Isernia Franca Raddi; del Presidente FIDAPA di Isernia Maria Teresa D’Achille; del Presidente dell’Associazione culturale “La Rosa e il Libro” Elena Grande e del socio fondatore Andrea Serricchio.

A seguire gli interventi del Presidente LILT di Isernia Maria Ottaviano con “I bisogni del malato oncologico nella fase avanzata della malattia”; l’oncologa Carmen Cefalogli con “Comunicazione in Oncologia: un tempo di cura”; la biologa nutrizionista Raffaella D’Alessio con “Cucinare la salute”; la volontaria LILT e l’ex paziente oncologico Stefania Izzi e Lucia Brunale con “Non ci ferma più nessuno!”.

Antonia Ranieri Tomeo e Mariella Di Carlo, coordinatrici rispettivamente delle Uncinettine di Colli a Volturno e di Pietrabbondante che hanno realizzato i lavori che saranno esposti nel mercatino di beneficenza, interverranno con “La forza di un filo che unisce” la prima, “Il Barattolo della vita” la seconda.

Terminerà la consulente di cosmetici Samanta Bucci con “Ama te stesso”.

Il convegno sarà moderato dalla prof.ssa Ida Di Ianni.