A Pesche in scena l’arte contemporanea e il progetto Viva Vittoria

L’ arte contemporanea del Contemporary Art Tour, l’esposizione nazionale itinerante arriva a Pesche nel fine settimana in concomitanza con il Progetto Viva Vittoria Isernia e la Consegna dei lavori/mattonelle nell’ambito del progetto stesso!



Sabato 29 e domenica 30 giugno nella Sala polivalente Amedeo Petrecca (presso polo scolastico) saranno esposte circa 100 opere di

artisti contemporanei chiamata Contemporary Art Tour. L’inaugurazione avverrà alle ore 18:00 del 29 giugno e l’esposizione proseguirà nella

giornata di domenica 30 dalle ore 10.00 alle 19.00. Il 30 mattina ci sarà una interessante colazione con gli autori e un laboratorio dedicato

ai più piccoli.



Il Contemporary Art Tour rappresenta un percorso itinerante, unico e storicamente inedito, che ha come obiettivo quello di far scoprire il

talento, il merito e la qualità, portando arte e artisti contemporanei dove ci sono comunità attente e capaci di apprezzare i valori e la bellezza delle espressioni artistiche.



Per le giornate del 29 e 30 giugno saranno ospitate la selezione delle opere dei partecipanti al tour italiano che prosegue in Italia per tutto

il 2024 con privilegio di presentare opere di Massimo Alberto De Santis, Marco Sciame, Stefano Alisi, Antonella Fatale, Simonetta Ciarla,

Anna Rita Mattei, Amadio Lancia e del Maestro Massimo Greco che presenterà l’esposizione insieme alle Autorità locali, il Sindaco Maria

Antenucci e le associazioni Odv “I Presepi nel presepe” e “Il borgo in festa Odv” che ne hanno permesso la realizzazione.

Il Maestro Massimo Greco a disposizione per i più piccoli di organizza un bellissimo laboratorio artistico che propone da molti anni, chiamato:

TRASFORMARE la colorazione a matite in pittura. Laboratorio di creatività con l’uso di matite acquerellabili per liberare espressività e

creatività.

Per quanto riguarda il Progetto Viva Vittoria, possiamo affermare il grande successo dell’iniziativa che ha visto a Pesche la realizzazione di

un interessante e più che mai partecipato laboratorio di oltre 20 Uncinettine di Pesche e dintorni. Le merlettaie esperte e non hanno realizzato,

compreso il Sindaco, oltre 300 mattonelle, che saranno esposte il 30 in una spettacolare location nel centro storico e poi consegnate ai

promotori di Viva Vittoria!

Nel weekend avremo anche la partecipazione della guida AIGAE per un percorso alla scoperta di tutte le bellezze di Pesche e del centro

storico, è possibile effettuare le prenotazioni con la guida ambientale Valeria Fabrizio al 3201818141.

Di seguito il programma, gli inviti e le locandine.

IL PROGRAMMA nei giorni 29 e 30 giugno