ULTIM’ORA/ Elezioni regionali, nel centro sinistra prevale Gravina

La notizia circola da qualche ora e si sta diffondendo a macchia d’olio negli ambienti politici locali: Roberto Gravina sarebbe il candidato del centro sinistra alla carica di presidente della Giunta regionale del Molise in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 giugno.

Il sindaco di Campobasso è stato per giorni affiancato da Domenico Iannacone nella corsa verso Palazzo Vitale e negli ultimi due o tre giorni si era fatto anche il nome del magistrato Daniele Colucci; ora Gravina , per usare un termine ciclistico, si sarebbe staccato dal gruppo e avviato verso la nomination, anche se comunicati stampa ufficiali ancora non se ne vedono.

La decisione l’avrebbero presa i vertici nazionali di PD e Movimento Cinque Stelle, rompendo gli indugi dopo che in favore di Gravina si erano espressi i vertici molisani del PD e visto che anche quelli di Costruire Democrazia lo vedevano sostanzialmente di buon occhio.

Quello che è singolare è che un esponente dei Cinque Stelle sia sponsorizzato dal PD, mentre nei penta stellati pare che vi sia divisione sul nome; certo non è favorevole il consigliare regionale Andrea Greco, che lo aveva dato come fuori gioco e poi si era dato disponibile alla propria candidatura.

Ci sono alcune resistenze per il fatto che a Gravina dovrebbe essere concessa la deroga al doppio mandato elettorale; ma la politica ha già trovato la ‘pezza a colori’ e si dice che l’obiezione sarà superata perché si parla di livelli istituzionali differenti. Ora si aprirà la strada ad una serie di deroghe in tal senso e toccherà ai vertici dei Cinque Stelle trovare la soluzione, che non sarà facile.

Ma tant’è: ora è di scena il Molise e il dado sembra essere tratto, il resto si vedrà a tempo debito.

Stefano Manocchio