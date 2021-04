Stati Generali del settore Matrimoni ed Eventi, la Federmep Molise non si ferma

Mancano quattro giorni allo storico appuntamento con gli Stati Generali del settore Matrimoni ed Eventi, che vedrà le principali associazioni del comparto confrontarsi con governo e forze politiche in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali e soprattutto della ripartenza delle nostre attività.

Continuano nel frattempo le attività di Federmep sui territori: dopo l’incontro in Campania, in Puglia e in Toscana le nostre delegazioni regionali hanno incontrato le commissioni Attività produttive dei consigli regionali per illustrare le richieste del settore e ribadire la necessità di garantire una ripresa delle cerimonie e degli eventi. In sicurezza e nel rispetto delle esigenze di sposi e imprese.

La Federmep Molise non si ferma, stanno continuando le iscrizioni e la voglia di “rete” sta crescendo ogni giorno di più. Idee concrete, azioni concrete, rispetto! Questo è quello che sta animando la delegazione molisana che, grazie ad una videochiamata con l’onorevole Occhionero, è riuscita ad entrare nel suo cuore e far parlare del mondo degli “Eventi e del Matrimonio” nell’aula di Montecitorio con un intervento incisivo e pieno di speranza, ecco il link https://www.youtube.com/watch?v=Mu1Ys9EZXtQ

Le sfide sono tante e ardue, ma del resto il nostro lavoro è realizzare sogni…