Scomparsa di Gino Di Bartolomeo/I messaggi di cordoglio della politica molisana

Gino Di Bartolomeo, il ricordo del presidente Toma«Oggi è un giorno triste. Non è facile trovare le parole giuste per chi ha avuto l’onore di fare politica insieme a Gino Di Bartolomeo, di essergli stato amico fraterno, di aver condiviso con lui momenti indimenticabili. Gino era la quinta essenza della schiettezza, detestava la retorica, le frasi di facciata, le costruzioni dialettiche. I campobassani e i molisani lo amavano soprattutto per questo. Penso che il miglior modo per ricordarlo sia quello di rifuggire qualsiasi enfasi e di raccontarlo, sia pure brevemente, per quello che era e per quello che ha fatto. Non serve altro. Il suo percorso politico era iniziato nel 1970, quando fu eletto consigliere al Comune di Campobasso, ed era proseguito alla Presidenza della Comunità Montana Molise Centrale, alla Provincia di Campobasso, alla Regione Molise, prima assessore, poi presidente della Giunta, alla Presidenza della Conferenza delle Regioni, al Senato della Repubblica, per concludersi al Comune di Campobasso, dove fu eletto sindaco nel 2009.Uomo e politico della gente e fra la gente. Pragmatico e determinato, sempre teso al raggiungimento del bene comune, lascia un vuoto incolmabile, ma, al tempo stesso, un esempio di grande umanità e di etica politica che deve essere preso a modello.Al figlio Michele, ai parenti, a coloro che gli sono stati vicini, giungano le più sentite condoglianze a nome mio e della Regione Molise».Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha ricordato la figura di Gino Di Bartolomeo.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e con lui l’intera Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio, Antonio Guglielmi e tutti i Consiglieri comunali, esprimono, anche a nome della comunità cittadina, il più profondo cordoglio per la dipartita di Gino Di Bartolomeo già sindaco di Campobasso dal 2009 al 2014. L’Amministrazione comunale tutta si stringe intorno alla famiglia Di Bartolomeo in questo momento di dolore, per ricordare la figura politica e umana dell’ex sindaco che tanto mancherà alla sua Campobasso. “Se ne va e lascia la sua città un primo cittadino di nome e di fatto. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, subito dopo aver appreso la notizia – Gino Di Bartolomeo verrà ricordato per la sua lunghissima e ricca carriera politica che lo ha portato a ricoprire i vertici di tutte le istituzioni locali arrivando fino in Parlamento, ma, soprattutto, i cittadini campobassani per sempre lo ricorderanno come “Big” Gino Di Bartolomeo, il sindaco della sua e nostra Campobasso. Un uomo goliardico di estrema simpatia, – ha aggiunto Gravina – ma che io ricordo anche con una profonda vena malinconica, avendo avuto la fortuna di condividere con lui dei rapporti familiari strettamente personali. Ho avuto il piacere di conoscerlo come consigliere comunale alla mia prima esperienza sui banchi di Palazzo San Giorgio e gli devo riconoscere – ha sottolineato il sindaco – di essere stato in quel periodo della sua vita politica una sorta di padre nobile dell’opposizione, sempre con grande oggettività e passione. Ci siamo sentiti spesso in questi mesi, avevo provato a chiamarlo proprio 4 giorni fa ma non sono riuscito a parlargli. I cittadini della sua Campobasso non lo dimenticheranno e non dimenticheranno la sua capacità di sintetizzare in modo rapido e fulminante concetti importanti, con un fare diretto che resterà inimitabile e che riusciva a strappare un sorriso anche agli avversari politici in ogni occasione.”

I n occasione della scomparsa dell ’ ex Consigliere, Assessore e Presidente della Giunta regionale, Luigi Di Bartolomeo, il Presidente dell ’ Assemblea legislativa molisana , Salvatore Micone, ha dichiarato : “ Il Consiglio regionale, la città di Campobasso e l’ intero Molise non possono che conservare , nella memoria singola e collettiva , la figura di Gino Di Bartolomeo quale persona perbene che con la sua passione, la sua schiettezza e la forza del suo carattere ha fatto politica con e per la sua gente. Amico di tutti, tenace nelle battaglie, ma sensibile nel comprendere la ragioni degli altri , disponibile a confronti non preconcetti con gli avversari, D i Bartolomeo ha portato nelle istituzioni che ha per tanti anni rappresentato e servito, l’ Assemblea legislativa regionale, la Giunta, la Presidenza della Regione, la Provincia e il Comune di Campobasso , quindi il Senato della Repubblica , tutta la sua carica umana fatta di entusiasmo, di volontà, in alcuni casi di fragilità, ma anche di voglia di farsi altro per aiutare l ’ altro. Di Bartolomeo ha scritto tante pagine de i grandi libri della storia della sua regione e della sua città , ma ha conquistato uno spazio importante nel cuore dei suoi amici, dei suoi elettori e di chi con lui e contro di lui ha combattuto infinite battaglie politiche. A l figlio Michele e ai suoi familiari le condoglianze e la vicinanza umana e spirituale dell’ inter a Assise regionale.

GINO DI BARTOLOMEO punto!Indiscutibilmente per me l’esempio più emblematico dell’uomo che ha DEDICATO LA SUA VITA ALLA POLITICA PER LA GENTE…conservando il Suo modo di essere!Se devo dire con chi ho iniziato a fare politica, o meglio ancora chi ho ascoltato parlare di politica per primo nella mia vita… rispondo Gino Di Bartolomeo …da piccino quando venivi nella contrada dove vivevo ad incontrare la gente in campagna elettorale, mi sedevo sul bracciolo della poltrona dove TU ti accomodavi per parlare con la gente con la famigliarità e la schiettezza che Ti apparteneva.Sono diventato Consigliere Comunale della Città di Campobasso, e mai dimenticherò la chiamata che mi rivolgesti verso le 2 di notte …della notte degli scrutini …e mi dicesti: “Vuaglio’ Tu si’ U’ PRIM’! ”BIG GINO punto!Un solo pensiero mi riscalda un pochino il cuore in questo tristissimo giorno…che ora potrai riabbracciare i TUOI CARI LASSÙ NEL CIELO!A Tuo figlio Michele e alla Sua famiglia il più grande abbraccio …hanno avuto un GRANDE PAPA’PER CAMPOBASSO È UN GIORNO DI LUTTO CITTADINO! Domenico Esposito- Capogruppo FI Comune di Campobasso

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il Consiglio provinciale e l’intera amministrazione di Palazzo Magno, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del senatore Luigi Di Bartolomeo, Presidente del Consiglio Provinciale di Campobasso dal 2002 al 2006. Politico di lungo corso, ha ricoperto tutte le più importanti cariche istituzionali, dal consiglio comunale al Senato della Repubblica, passando per la Presidenza della Giunta regionale del Molise. “La scomparsa di Luigi Di Bartolomeo lascia un vuoto incolmabile nella politica molisana – il pensiero del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Con Gino abbiamo condiviso l’esperienza in Forza Italia e nel PdL. Di lui resterà la sua propensione nel mettersi a disposizione di tutti, soprattutto delle fasce più deboli della cittadinanza”. “Al figlio Michele e alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera Amministrazione provinciale di Campobasso”, ha concluso il Presidente Roberti.

Ing. Francesco Roberti

Presidente della Provincia di Campobasso

“Sono profondamente addolorato dalla notizia della scomparsa di Gino Di Bartolomeo. Oggi è un giorno davvero triste, uno di quelli che vorresti non arrivasse mai. Perché Gino Di Bartolomeo non è stato solo un collega di partito ma prima di tutto un grande amico. Con lui se ne va un pezzo importante della politica molisana, quella capace di interpretare fino in fondo le speranze e i bisogni dei cittadini. Sindaco di Campobasso, amministratore regionale e provinciale, senatore della Repubblica, politico di razza, uomo attento e sempre disponibile, molisano doc, persona dal grande cuore: Gino è senz’altro tutto questo e molto altro ancora. E oggi che non c’è più, io credo che la cosa migliore da fare sia rivolgersi a lui utilizzando il presente.Perché persone come Gino non muoiono mai”. Europarlamentare on.le Aldo Patriciello

Il coordinatore regionale di “noi Di Centro”, Alessandro Amoroso, tutti gli organi di partito e gli aderenti esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Di Bartolomeo, figura apicale della politica molisana. «Il Molise piange un uomo di cui sarà difficile cancellare il ricordo – ha dichiarato Amoroso – Campobasso, la sua città, si stringe nel dolore. Uomo di gran cuore, politico di lungo corso, figura amata e rispettata è stato un punto di riferimento per tanti cittadini che nella sua generosità hanno spesso trovato conforto e incoraggiamento». «Ricordo Gino con affetto – ha dichiarato il leader di noi Di Centro, Clemente Mastella – ci eravamo conosciuti tanti anni fa. Ricordo l’amore per la sua gente, la sua innata simpatia, ricordo i suoi drammi umani. Entusiasta e mai arrendevole. Una persona perbene». Ai suoi cari, giunga la vicinanza di tutti noi.