Sciopero degli studenti come primo giorno di scuola ma Toma emana con priorità un’ordinanza con divieto macellazione suini a domicilio

É di fatto divieto macellare animali suini a domicilio in regione fino al 31 Gennaio 2021.Intanto con il primo giorno di scuola delle medie e superiori a Campobasso gli studenti scioperano, vogliono sicurezza , ci sono stati segnalati mezzi pubblici in cittá strapieni non a norma ma per il maiale c’é addirittura un’ordinanza!

In una regione senza un centro covid con piú di 240 morti con un commissario ad acta governativo che ne spara una al giorno ma senza risoluzione, il responsabile dell’emergenza e delegato alla protezione civile presidente della regione Molise tira fuori dal cilindro una delle sue .

In Molise come in tante altre regioni preparare il maiale per insaccati e altri prodotti gastronomici è stato in passato una necessità per le famiglie ,oggi anche una tradizione che continua soprattutto nelle campagne , le feste sono vietate e quindi molti responsabilmente hanno giá evitato assembramenti da inizio Dicembre 2020 , ma ecco la priorità di metá Gennaio!La situazione critica sanitaria in regione continua ad essere un serio pericolo per la popolazione , l’intervento dei nas, in questi giorni le foto e i video che dimostrano le condizioni apocalittiche delle strutture ospedaliere in particolare il Cardarelli di Campobasso , le numerose denunce dei familiari delle vittime da covid in Molise confermano lo stato dei fatti, reparti infettati e mancanza di personale, ad oggi nulla é cambiato .Solo per i maiali(con tutto il rispetto per gli animali).

Questa mattina intanto il SOA Sindacato Operai Autorganizzati ha inviato una nota dossier al ministero della salute per gli approfondimenti del caso .



Coordinamento SOASindacato Operai Autorganizzati