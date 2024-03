Santoro (Italia Viva): Disappunto del modo operandi delle scelte del centrosinistra e centrodestra

Il centrodestra e il centrosinistra hanno utilizzato lo stesso metodo per la scelta dei rispettivi candidati sindaci per la città di Campobasso.

Una scelta assunta da poche persone, nel centrodestra ancora più escludente e autoreferenziale per tutte le forze della coalizione.

Difatti è notizia che il presidente del Consiglio Regionale del Molise Quintino Pallante sia stato o si è fatto indicare quale riferimento del centrodestra alla candidatura a sindaco.

Il partito Italia Viva sarà presente nella competizione elettorale delle amministrative del Comune di Campobasso, però vuole esplicitare in maniera chiara il disappunto del modo operandi di si fatte scelte.

Nel collocarci in una posizione di centro che richiami attenzione di tutte le forze politiche scontente di tali scelte e di un modo di operare diverso in politica, preannuncia la sua collocazione in una visione di centro contemplando una scelta di campo legata all’indicazione di un candidato che rappresenti la sintesi di tutti i partiti che formeranno la nostra coalizioni, richiamando anche ai principi e ai valori di Italia Viva.

Nell’auspicio che si possa addivenire alla scelta di un candidato condivisibile e che sappia contemplare le esigenze del territorio, delle espressioni politiche e vicino anche ad un’area moderata, invita le forze politiche in disaccordo con la metodologia di scelta del candidato sindaco sopra descritte, di rafforzare questo principio ad una aggregazione più forte finalizzata alla costituzione di un terzo polo che possa essere in corsa alle elezioni di giugno 2024 con una coalizione ispirata ai valori di centro.

Angelo Santoro

Coordinatore Regionale Italia Viva Molise