Romagnuolo/ subito incentivi per la promozione del turismo scolastico e sociale. Campitello e Capracotta in agonia

“Gli operatori di Campitello Matese e di Capracotta sono ormai allo stremo, quasi in procinto di chiudere. Considerato quindi il periodo di enorme crisi che stanno vivendo ormai da anni i gestori e proprietari di attività ricettive presenti nel nostro territorio regionale, ho presentato una mozione per impegnare il Presidente della Giunta Regionale Toma e l’Assessore Regionale al turismo Cotugno, ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di garantire la riattivazione dei contributi regionali per l’incentivazione del turismo scolastico e sociale. E’ quanto dichiarato Aida Romagnuolo”.

La Regione Molise, ha continuato Romagnuolo, in conformità ai propri fini istituzionali, promuove e sostiene lo sviluppo del turismo scolastico, sociale e dei disabili e, già negli anni scorsi, con ottimi risultati, erano stati erogati contributi per l’incentivazione di tale iniziativa. Per il Turismo scolastico, ha proseguito Romagnuolo, la Regione Molise nell’intento di offrire agli studenti italiani e stranieri la possibilità di conoscere direttamente gli aspetti storici, archeologici, naturalistici e culturali del Molise, eroga contributi a favore di scuole pubbliche e private di primo e secondo grado, che effettuino viaggi di istruzione nel Molise nel corso dell’anno scolastico.

Per il turismo sociale invece, ha ancora riferito Romagnuolo, allo scopo di incentivarlo, la Regione eroga contributi a favore di agenzie di viaggio, operatori turistici singoli o associati, organizzazioni senza scopo di lucro che organizzino soggiorni o attività convegnistiche in strutture ricettive ubicate in località rientranti nel territorio molisano. Credo, ha concluso Romagnuolo, che sia indispensabile la riattivazione di questi incentivi sia per promuovere il nostro territorio, e sia per creare una situazione di vantaggio ai gestori di strutture ricettive che non stanno vivendo un periodo felice.