Romagnuolo presenta odg per tamponi o test sierologici alle forze dell’ordine molisane

“I rappresentanti delle Forze dell’Ordine operano quotidianamente nel Molise in prima linea per garantire la sicurezza e il controllo sul nostro territorio regionale, esponendosi al rischio di contagio Covid-19”. É quanto dichiarato da Aida Romagnuolo. Considerati i casi di contagio che hanno interessato gli stessi rappresentanti nelle altre Regione, ha continuato Romagnuolo, diventa ancora più importante mettere in sicurezza chi lavora quotidianamente con impegno e abnegazione per il bene del nostro territorio.

In questo particolare momento di apprensione causato da questa fase di estrema emergenza, ha proseguito Aida Romagnuolo, risulta indispensabile garantire sicurezza e salute a coloro che sono al fronte in questa lotta che, oltre al rischio di contagio e pesanti carichi di lavoro, sono esposti a condizioni di inedita pressione psicologica dovendo fronteggiare la paura di contrarre la malattia o di trasmetterla a familiari, colleghi e amici.

Oltre all'effettuazione dei tamponi o test sierologici, ha ancora detto Romagnuolo, bisogna garantire agli stessi rappresentanti la dotazione di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza. Con il mio ordine del giorno, ha concludo Aida Romagnuolo, ho chiesto l'impegno al Presidente della Giunta Regionale di un suo immediato interessamento presso le strutture competenti dell'Asrem, al fine di far effettuare i tamponi o test sierologici a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine in servizio nel Molise, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale.