Coronavirus/ SKY rimborsa i canoni dei pacchetti sport e calcio, ma va inoltrata richiesta

Dopo l’annuncio della disponibilità al rimborso per i pacchetti sport e calcio, diffuse nei giorni scorsi, gli abbonati Sky hanno scoperto, loro malgrado, che il rimborso è subordinato ad una richiesta all’azienda da parte del consumatore o dell’azienda.

Quindi, nonostante le apprezzabili iniziative intraprese da Sky a tutela dei consumatori e degli abbonati, l’Adoc ha scritto all’Azienda per rafforzare le misure di tutela di questi ultimi, chiedendo un rimborso in automatico per tutti.

Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione di tutti gli eventi sportivi, Sky, non essendo più in grado di fornire un servizio, ha l’onere di rimborsare (in tutto o in parte) il pagamento ricevuto o di stornare quanto richiesto indebitamente.

Tuttavia, stanno continuando ad arrivare segnalazioni di consumatori che incontrano anche difficoltà nell’accesso alla richiesta di rimborso e spesso optano per una disdetta integrale del contratto.

L’Adoc ha espresso preoccupazione all’Azienda su un possibile aumento del contenzioso e sul rischio, in presenza di forti difficoltà economiche per le famiglie, che si assista ad una recrudescenza del fenomeno degli abbonamenti illegali indubbiamente offerti a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli praticati da Sky.

Tra l’altro, la notizia del rimborso non è stata comunicata in modo diffuso, né dagli organi di informazione, né sul sito di Sky, visto che non è presente nella home page della società, ma solo in una pagina interna, difficilmente rintracciabile.

La decisione di Sky, quindi, è senz’altro una dimostrazione di disponibilità, ma sicuramente non esclude futuri contenziosi per chi non è soddisfatto della soluzione proposta.

