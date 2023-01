Regione/ Elezioni: e se la presidenza andasse al Terzo Polo?

di Stefano Manocchio

Abbiamo parlato della ‘gestazione’ di un ipotetico Terzo Polo in Molise in riferimento alle prossime amministrative in regione e su questo argomento il gossip è diffuso e variegato, nel senso che ci sono previsioni diverse ed opposte tra loro. Questo vuol dire due cose: che c’è interesse verso forze politiche non inquadrate rigorosamente nelle due coalizioni maggiori e che i fatti della Regione Molise potrebbero portare a ridefinire il quadro partitico sul territorio locale. Tradotto dal politichese s’ipotizzano continui spostamenti di esponenti dai partiti ‘coalizzati’ verso questa nuova aggregazione partitica e questi potrebbero diventare anche di una certa consistenza e tali da condizionare l’esito elettorale. Ma non corriamo troppo.

Finora il Terzo Polo è stato identificato come l’alleanza tra Azione di Carlo Calenda ed Italia Viva di Matteo Renzi: già così non è poco (proprio ieri un sondaggio nazionale li ha dati come piuttosto forti elettoralmente, ma non abbastanza da poter vincere in una logica libera dalle coalizioni di centro-destra e centro-sinistra). In Molise al momento abbiamo solo i riferimenti ‘statutari’ di queste due sigle politiche e sappiamo solo che segretario regionale di Azione è Luigi Valente e che l’esponente di spicco di Italia Viva è l’ex-parlamentare Giuseppina Occhionero oltre al referente locale Donato D’Ambrosio. In sostanza la squadra elettorale è ancora in divenire e pare che in questi giorni lo stia ‘divenendo’ se così si può dire.

Il ‘rinato’ Terzo Polo ( di fatto è sempre esistito con forme diverse negli anni) potrebbe costituire alternativa valida al centro-destra ma anche al centro-sinistra non solo per i delusi per la mancata candidatura, ma anche per politici navigati ed insoddisfatti del bipolarismo perfetto. Naturalmente attratti dovrebbero essere i partiti minori del centro destra, cioè Popolari ed UDC, ma anche i moderati del centro sinistra che non hanno casa politica gradita. Però si vedono al momento reazioni diverse all’ipotesi, se è vero che Salvatore Micone viene visto come interessato ad essere della partita, mentre Vincenzo Niro al momento prende le distanze.

Il nodo centrale, come sempre, è costituito dal comportamento che terrà Aldo Patriciello. Il feeling tra l’europarlamentare ed il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, inteso come stima reciproca, è apparso chiaro a tutti, come eguale considerazione importante ci sarebbe anche con la parlamentare campana Mara Carfagna di Azione: inoltre un ipotizzato incontro privato con l’on. Rosato avrebbe già aperto la strada almeno al dialogo. Ma questo può significare tutto o niente e un suo passaggio darebbe al Terzo Polo una spinta inusitata finora. Ma non sono tutte rose e viole perché uno strapotere di ‘ex-forzisti’ sbilancerebbe il Terzo Polo e soprattutto sarebbe deterrente per l’approdo di altri esponenti politici, quelli con una situazione elettorale ‘in bilico’.

Salvatore Micone Gianluca Cefaratti Stefania Passarelli

Ma c’è ancora tanto da capire ad iniziare dal fatto che a livello nazionale il Terzo Polo non è alleato con il centro destra, o almeno non lo è ancora. Non si esclude, infatti, che una eventuale riproposizione della candidatura a presidente della Regione Molise in favore di Donato Toma provochi di conseguenza lo spostamento del Terzo Polo verso il centro sinistra: è fantapolitica? Probabilmente, ma la fantasia non di rado supera la realtà.

Ancora una considerazione: sembra che il ruolo che il Terzo Polo si stia ritagliando sia di ago della bilancia tra le due coalizioni facendo forza proprio su questi ipotizzati passaggi e come tale, in caso di ‘campagna acquisti’ corposa, Azione, Italia Viva e gli altri penserebbero addirittura di poter chiedere la presidenza della Regione Molise. In questo caso, a seconda dei passaggi, sarebbero tre i papabili: Salvatore Micone (con l’alleanza con l’UDC), Gianluca Cefaratti (con il passaggio di parte di Orgoglio Molise), oppure, nel caso di candidatura di genere (il termine ‘quota rosa’ obiettivamente è meno elegante e in un certo senso riduttivo), Stefania Passarelli.

Quello che è chiaro è che la ‘moda’ dei tecnici e degli esponenti della società civile è passata e adesso i partiti vogliono per la poltrona più ambita persone con esperienza politica o amministrativa documentabile; questi ed altri nomi in arrivo ne sono la testimonianza.