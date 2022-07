Regione: 20 mila euro per la Formazione professionale continua dei giornalisti

La Giunta regionale del Molise, con propria delibera, ha stanziato 20 mila euro per la Formazione professionale continua dei giornalisti.

Il provvedimento rientra nell’ambito di quanto previsto dalla Legge regionale 11/2015 (Disciplina del sostegno all’editoria locale) e in particolare dell’art.

10 che stabilisce: “La Regione, nell’ambito delle norme statali, regionali e comunitarie che disciplinano le attività di formazione professionale e in considerazione degli obblighi di formazione continua e permanente per i giornalisti, può contribuire, anche su proposte dell’Ordine regionale dei giornalisti, alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale, anche con riferimento alle figure di personale tecnico maggiormente richieste dalle imprese editoriali”. Per l’Esecutivo, dunque, “anche mediante i corsi di formazione professionale si riconosce e garantisce il pluralismo dell’informazione locale quale promotore di crescita sociale e culturale, nonché di partecipazione dei cittadini alle attività di interesse generale”.