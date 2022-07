Sport/ Bocciatura dell’iscrizione al campionato del Campobasso Calcio, il sindaco Gravina: “Seguiamo con attenzione; è necessario ora portare a casa il risultato”

Bocciatura dell’iscrizione in Lega Pro per il Campobasso Calcio: il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina, prende posizione con un post sui social.

“Il responso della Covisoc, giunto nella serata di venerdì 1 luglio, e che ha sancito, in prima battuta, l’esclusione della società S.S. Campobasso Calcio dal prossimo campionato di Lega Pro, ha ovviamente destato l’attenzione di tutta la nostra città- si legge nel comunicato.

In queste ore ho avuto modo di sentire i dirigenti della società rossoblù per meglio appurare la reale situazione che ora il Campobasso Calcio si trova nell’immediato a dover affrontare, con la presentazione del ricorso da produrre in tempi brevissimi.

Tutto è in evoluzione e, al momento, è giusto che la dirigenza si prodighi con attenzione e solerzia, per dimostrare, nelle sedi competenti, che tutte le procedure per poter garantire alla città il palcoscenico calcistico tra i professionisti che questa realtà ha dimostrato di meritare, siano in regola con quanto richiesto.

Come Amministrazione Comunale abbiamo operato costantemente in questi anni per dare il nostro apporto, per quelle che sono le nostre competenze, al progetto che ha riportato il nostro territorio nel calcio professionistico.

Anche in questi giorni- continua Gravina – nel rispetto delle regole, ci siamo prodigati per rendere più fluidi e immediati i rapporti tra la società del Campobasso Calcio e l’Agenzia dell’Entrate.

Ora tocca attendere, non passivamente, ma continuando a cooperare per rendere chiari alla Covisoc tutti i passaggi effettuati per l’iscrizione dai dirigenti del Campobasso.

È necessario ora, come si suol dire, portare a casa il risultato. Quello che la città merita e attende: la Lega Pro.”