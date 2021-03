Regione/11 firme per la mozione di sfiducia a Toma

Giornata nera per la politica molisana, quella di oggi. In protesta davanti la sede regionale i molisani, mentre all’interno del palazzo è’ stata depositata una nuova mozione di sfiducia al governatore Toma . A chiedere la sfiducia al governatore sono i rappresentati dei 5 Stelle Greco, Manzo, Primiani, Nola, Fontana, De Chirico, i 2 del Partito Democratico Fanelli e Facciolla,ma anche Filomena Calenda, Aida Romagnuolo e Michele Iorio, quest’ultimo deve ufficializzarla. Il documento riporta 11 firme per chiedere la fine dell’esecutivo Toma, e questa volta non solo della minoranza, ma si sono aggiunti anche consiglieri della maggioranza.

Il governatore Toma avrà 15 giorni per cercare di rimettere le fila, tempo istituzionale in quanto la sfiducia verrà discussa dopo 15 giorni.