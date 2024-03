Provincia di Isernia annessa all’Abruzzo? Roberti replica a Libero Bucci

Riportiamo la replica all’articolo a firma di Antonio Libero Bucci

“Egregio Ingegnere Bucci, dice bene, i numeri hanno la funzione di rappresentare un quadro, non “il quadro della situazione”, e nella sua spasmodica difesa del servizio sul “corriere.it”, che lei definisce “ottimo”, e che farebbe intendere come nelle 1963 i nostri padri fondatori, solo per evitare di andare a Pescara per conseguire la patente e a Napoli per la Corte d’Appello, furbescamente sono riusciti a strappare al Parlamento una legge per far riconoscere una Regione, iscrivendola in Costituzione.

Certo, la nascita della nostra Regione così come raccontata ha una storia a dir poco affascinante. Comprendo anch’io il suo profuso e filantropico impegno, nel perseguire la raccolta firme per la proposizione di un referendum per annettere la Provincia di Isernia all’Abruzzo.

Bisognerebbe, peraltro, chiedere prima ai “cugini” abruzzesi se sono disposti ad accoglierci, come nella parabola del figliol prodigo, sacrificando il vitello grasso. Per carità, in democrazia si è liberi di provarci, nessuno oserebbe impedire la proposizione di un referendum. Se mi è consentito a titolo di informazione, una volta Gheddafi rivendicò la proprietà delle Isole Tremiti, per cui il mio suggerimento sarebbe chiedere di essere annessi tutti al più ricco Kuwait.

Tuttavia, anche lei, non può impedire a chi è stato demandato democraticamente a rappresentare questa Regione, di poter dire la sua, spiegando che vi sono le leggi, che regolano la democrazia e che queste non sono, così come le definisce lei delle “minacce” o “cavilli”, per bloccare un referendum, ci mancherebbe, confido nell’intelligenza del popolo molisano. Ma da ingegnere a ingegnere, appassionati di numeri, le pongo un interrogativo: qual è l’equazione algebrica, che garantirebbe i costi per i servizi di trasporto, sanità, scuole, infrastrutture, semplicemente facendo tornare la provincia di Isernia con l’Abruzzo? Speriamo che l’intelligenza artificiale ci venga in soccorso.

La saluto cordialmente nell’attesa di essere chiamati ad esprimerci sul referendum”.

Francesco Roberti- Presidente Regione Molise