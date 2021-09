Presenza di detenuti psichiatrici nelle carceri molisane. La FP CGIL Abruzzo Molise chiede incontro con il Governatore Toma

È sempre più in crescita la presenza dei detenuti psichiatrici, negli Istituti penitenziari del Paese, anche in diverse realtà del Molise. La situazione è davvero preoccupante, viste le limitazioni strutturali, organizzative e logistiche che impongono inevitabili difficoltà ed inefficienza nel trattamento dei medesimi, nonostante l’attuale e apprezzabile professionalità degli operatori sanitari che operano nel settore.



Tutto ciò non basta – chiosa la FP CGIL Abruzzo Molise – servono seri investimenti, risorse ed adeguate politiche che coniugano la salute mentale dei soggetti, le esigenze istituzionali e l’incolumità psico-fisica delle lavoratrici e lavoratori di tutti i Comparti.

Negli ultimi tempi, si sono registrate diversi episodi critici in alcuni Istituti del distretto che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza – afferma la FP CGIL Abruzzo Molise – e per questo abbiamo chiesto un incontro con il Governatore Toma.



Vogliamo aprire un sano confronto – conclude il sindacato – con l’apparato regionale competente, affinché vengano discusse strategie rafforzative in materia, nel pieno interesse della collettività penitenziaria e pubblica.