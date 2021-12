Politica/ Provinciali di Campobasso: finisce in parità, Roberti garantisce la maggioranza al centro destra (dati ufficiosi)

Conclusa la tornata elettorale delle votazioni tra amministratori locali, le provinciali di Campobasso si sono concluse con la riconferma della maggioranza di centro destra. I dati sono ancora ufficiosi, ma dicono che la votazione si è conclusa con una situazione di sostanziale parità (cinque consiglieri eletti per ognuna delle due liste in campo); ma la presenza del presidente, Francesco Roberti, che è espressione del centro destra fa pendere l’ago della bilancia in mano a questa aggregazione politica. Naturalmente l’esito pone qualche problema, visto che la maggioranza numerica (11 contro 10), non è di quelle che garantiscono stabilità politica. Ma tant’è: l’amministrazione provinciale volendo può reggere anche in questa situazione di apparente equilibrio precario,

I dieci eletti sono: Oscar Scurti, Evelina D’Alessandro, Antonio Petrarca, Carmelina Genovese e Dabiela Decaro per la lista Uniti per la Provincia; Simona Valente , Orazio Civetta, Gianni Di Iorio , Vincenzo Sabella e Alessandro Pascale per la lista Insieme in Provincia.

(s.m.)