Politica/ In Consiglio regionale la commemorazione della Giornata della Memoria

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per lunedi 31 ottobre 2022, con inizio previsto alle ore 9.00, la prossima seduta del Consiglio regionale per la commemorazione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime del sisma che colpì il Molise nel 2002.

Il comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale del 12 novembre 2003, n. 29, prevede, infatti, che l’Assemblea legislativa regionale si riunisca annualmente, nel Giorno della Memoria, il 31 ottobre, per riflettere e approfondire le tematiche relative all’evento verificatosi lo stesso giorno del 2002, e per discutere di protezione civile, di prevenzione, di sicurezza e di salvaguardia e tutela del mondo dell’infanzia.