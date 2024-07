Politica /Europee, Vannacci sceglie il Nord Ovest: Patriciello eurodeputato per la quinta volta consecutiva

La notizia è ufficiale: il generale Roberto Vannacci ha scelto il collegio Nord Ovest, dimettendosi da tutti gli altri collegi elettorali per le Europee 2024; fatto, questo, che permetterà al parlamentare molisano, Aldo Patriciello, di continuare la sua lunga carriera politica a Bruxelles.

Il premier della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicamente voluto ringraziare il generale Vannacci per la scelta fatta “che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese; sono sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti”.

Intervistato dai media, Patricicello non ha nascosto la sua emozione per il brillante risultato raggiunto ed ha inteso subito ringraziare la sua famiglia e i suoi stretti collaboratori. Un exploit importante ed una longevità politica che evidentemente è una garanzia, vista la fiducia concessa dagli elettori, con gli oltre 70.000 voti di preferenza ottenuti nell’ultima tornata per le europee.

“Essere parlamentare europeo per la quinta volta consecutiva – ha detto l’esponente molisano della Lega – è un grande onore, ma anche una grande responsabilità : darò tutto me stesso per ripagare la fiducia degli elettori ed essere all’altezza dell’enorme consenso raccolto in tutto il Mezzogiorno. Un ringraziamento doveroso va a Matteo Salvini e tutti i candidati della Lega, il cui impegno è stato fondamentale per ridare slancio al partito in tutto il sud. Ora, però, è necessario mettersi subito al lavoro: c’è un’Europa da cambiare e da rimettere sui binari della crescita e dello sviluppo; un’Europa più identitaria e più attenta ai reali problemi dei cittadini.”.

