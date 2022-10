Politica/ Elezioni regionali 2023, la posizione di Azione Civile

Riceviamo e pubblichiamo

Salutando con grande speranza la vittoria del Presidente Lula in Brasile, penso al nostro territorio, al MOLISE, nella certezza che anche nel #molise un’altra politica è possibile.

Mi è capitato di leggere,qualche giorno fa,della difficoltà di un autista nel far fronte alle esigenze primarie della propria famiglia a causa dei ritardati pagamenti dello stipendio da parte della sua azienda di trasporto, che gestisce una parte del servizio pubblico su gomme nel Molise. Ritorna centrale, per quanto riguarda noi di Azione Civile, la necessaria gestione dei servizi pubblici nel nostro paese e in questo caso nella nostra regione, ritorna centrale il punto di vista da cui si parte quando parliamo di gestione delle aziende strategiche (come gli aumenti del costo dell’energia ci stanno ricordando), la gestione della sanità, dell’acqua, del trasporto su gomma, del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e immobiliare. In un quadro politico regionale desolante dove da qualche decennio si alternano alla guida della regione Molise le solite famiglie che si identificano in aggregati di Centro-Destra e Centro-Sinistra, noi di Azione Civile poniamo con forza la necessità di gestire direttamente attraverso le aziende di diritto pubblico servizi che possono da una parte ridistribuire ricchezza attraverso il lavoro e dall’altra tenere sotto controllo il costo guardando all’interesse generale della collettività e non al massimo profitto che si potrebbe ottenere seguendo regole mercatiste. Come sempre le idee camminano sulle gambe delle persone, insieme possiamo ridare speranza al nostro Molise noi di Azione Civile ci siamo per costruire un’alternativa sistemica per governare la Regione Molise nel 2023.

Nicola Lanza- Azione Civile