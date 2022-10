Scuola/ Il 18 novembre Molise in piazza per il diritto allo studio

Il 18 novembre l’Unione degli studenti Campobasso scenderà in piazza insieme a tutte le altre città d’Italia. Ieri sera sotto alla Regione le studentesse e gli studenti hanno aperto uno striscione chiedendo che gli sia garantito il diritto allo studio. A tre settimane dalla data nazionale del 18 novembre le studentesse e gli studenti di Campobasso prendono parola e confermano la loro presenza.

“Non possiamo più accettare di non essere ascoltati – afferma Adriano dell’Unione degli Studenti Campobasso – ora decidiamo noi sulle nostre scuole. Il 18 novembre saremo in piazza in tutta Italia come Unione degli Studenti e a Campobasso vogliamo richiedere che il diritto allo studio sia garantito attraverso una legge regionale e che sia aperto un osservatorio permanente sull’edilizia scolastica”.