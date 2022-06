Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia. La CGIL del Molise sarà presente con una nutrita delegazione alla manifestazione a Roma

La CGIL del Molise sarà presente con una nutrita delegazione alla manifestazione che

si terrà sabato 18 giugno in piazza del Popolo a Roma.

Sul palco si alterneranno gli interventi di delegate e delegati di tutte le categorie e la

manifestazione si concluderà con l’intervento del segretario generale Maurizio

Landini.

Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia. Queste le parole d’ordine dell’iniziativa che

conclude un percorso di oltre 200 assemblee che si sono tenute su tutto il territorio

nazionale e che, anche in Molise, hanno coinvolto lavoratori, pensionati, istituzioni, studenti

e associazioni.

In sintesi, i temi al centro della manifestazione e le rivendicazioni rilanciate dalla CGIL

sono :

• Per la Pace. Vogliamo il cessate il fuoco immediato; l’apertura di un negoziato, nel

quale l’Europa deve svolgere una vera azione diplomatica.

• Per il Lavoro. Vogliamo mettere fine alla precarietà dilagante, al finto lavoro

autonomo, al lavoro povero e sommerso; investimenti in buona occupazione stabile;

il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e l’aumento dei salari; la legge per la

rappresentanza e la validità dei contratti nazionali per tutte e tutti; un piano

straordinario di assunzioni (donne, giovani e Mezzogiorno); un investimento per la

salute e la sicurezza; il diritto alla formazione permanente.

• Per la giustizia sociale e la democrazia. Vogliamo: sostegni strutturali per i redditi più

bassi (200 euro di bonus non bastano); l’aumento del netto in busta paga e la

diminuzione del carico fiscale per lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati;

l’aumento del valore e della platea della quattordicesima per pensionate e pensionati;

un contributo di solidarietà straordinario sulle grandi ricchezze; servizi pubblici

efficienti e a disposizione del cittadino; un aumento dei finanziamenti per sanità,

scuola, università e ricerca pubbliche; una legge sulla non autosufficienza;

l’istituzione della pensione di garanzia per precari, lavoratori discontinui e il

superamento della legge Fornero.