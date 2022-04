Ortis: “Il Ministro Lamorgese si è finalmente ricordata del Molise”

“Nel corso della sua visita istituzionale a Campobasso, ha infatti annunciato l’arrivo di 22 unità di polizia

entro l’anno, in Molise. Spero che almeno questa volta tenga fede a quanto detto,

dopo che per ben due volte i miei appelli in materia di sicurezza sono rimasti lettera

morta”.

Lo afferma il senatore Fabrizio Ortis che ricorda come, l’anno scorso, in due diverse

occasioni aveva sollecitato proprio il Ministro dell’Interno Lamorgese, la prima volta

per l’attivazione di ‘Strade Sicure’, ovvero l’impiego di militari presso le stazioni

principali della regione. Un provvedimento più che mai necessario, secondo Ortis,

dopo la chiusura del presidio Polfer a Campobasso, per compensare il quale il

senatore aveva chiesto l’istituzione di almeno due punti di presenza di militari

davanti alle stazioni di Campobasso e Isernia.

La seconda volta per aver almeno altri agenti di polizia, ricevendo una

rassicurazione dalla responsabile del Ministero dell’Interno, purtroppo rimasta, ad

oggi, lettera morta.

“È troppo facile fare politica senza far seguire alle parole i fatti – affonda Ortis –

Speriamo che questa sia finalmente la volta buona, visto che rassicurazioni in

materia, in via informale, erano già arrivate in passato, ma senza mantenere la

parola data. Ora che finalmente il ministro si è accorto del pericolo di infiltrazioni

malavitose nel nostro territorio, mi auguro non si dimentichi ancora una volta del

Molise”.