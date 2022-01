Movimento Consumatori: Giallo alla Regione Molise nel settore trasporti

” Dobbiamo alla Consigliera Regionale Micaela Fanelli l’ aver scoperchiato il vaso di Pandora custodito nelle segrete stanze dell’ assessorato ai trasporti della Regione Molise. La Consigliera lancia l’allarme perché per il 25 p.v la dirigente del settore ha convocato i Sindaci per una conferenza di servizio per fare approvare un piano dei trasporti di tagli pesanti ed a tutti distribuito che renderebbe superflua ogni misura di contenimento anti Covid con le comunità isolate e destinate a zona ultra bianca o immunità di gregge.

Come si possa pensare di affrontare la incombente morte demografica, ,sociale ed economica delle zone interne e del Molise appare inspiegabile e misterioso. Ma se parliamo di “giallo” è perché si configura una linea di decisioni autoritarie, imposte senza informazione, consultazione, coinvolgimento. Così il Consiglio Regionale è stato tenuto all’oscuro di tutto, i Sindaci non certo a caso,si sono visti recapitare una oscura letta di convocazione, con poco tempo per conoscere attrezzarsi, agire.

Noi l’avvisaglia di questa brutta svolta antidemocratica, decisionista “violenta”, l’avevamo avuta ben chiara con la soppressione della linea Carpinone – Castel di Sangro, senza consultare i Sindaci dei numerosi comuni interessati, senza informare i viaggiatori (violando i diritti sanciti per legge nella carta europea e quindi italiani), senza osservare l’obbligo di legge di consultazione delle​associazioni dei consumatori utenti come la nostra e quelle associate nel Forum del trasporto pubblico locale del Molise.

Si può ben parlare di “golpe” procedendo calpestando diritti e obblighi di legge e ci chiediamo dove si vuole arrivare. Noi intendo per la Carpinone – Castel di Sangro procediamo per la strada cui siamo stati obbligati con l’accesso agli atti che in via informale ci sono stati negati (sic), chiamando in causa L’Autorità di regolamentazione del trasporto, Ministero dei Trasporti, la Direzione Nazionale di Trenitalia, Trenitalia Campania Molise, sempre pronti ad una buona e democratica pratica di confronto e gestione dei problemi ognuno nei rispettivi ruoli, ma altrettando decisi a far valere l’osservanza della legge. MA CHE ACCADE NEL SETTORE TRASPORTI DELLA REGIONE MOLISE? RESTIAMO INCREDULI.

Filippo Poleggi Presidente Movimento Consumatori Campobasso