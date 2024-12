Manovra, vertice di maggioranza: “Condivisi aggiustamenti su imprese, famiglie e sanità”

(Adnkronos) – Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza sulla manovra, cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vice presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. L'incontro, svoltosi in un "clima molto collaborativo – si precisa in una nota diramata al termine del vertice – ha consentito di condividere alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della manovra: imprese, famiglie e sanità". Terminato il vertice di maggioranza, si è svolto il Consiglio dei ministri. Sul tavolo del governo, tra le altre cose, il dl milleproroghe e il dlgs sulla giustizia. Al termine del Consiglio la premier Meloni ha convocato un vertice sulla crisi in Siria, con i ministri competenti e l'intelligence. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)