Lanza (Azione Civile) : Trasporto su gomme e gestione privata fallimentare

Sono anni che Azione Civile propone un cambio di passo la scelta indotta delle privatizzazioni dei servizi ha creato disavanzo di bilancio nelle casse regionali, servizi depauperati e inadeguati, dalla sanità ai trasporti dall’energia allo smaltimento dei rifiuti. Ora, dopo anni di denuncia delle storture del libero mercato e delle politiche neoliberiste e mercatiste alcuni consiglieri regionali ci danno ragione e timidamente propongono società in hause per il servizio di trasporto si gomme nel Molise. Magicamente si scopre che questo potrebbe significare garanzia salariale per i lavoratori, flessibilità del servizio rimodulabile secondo esigenze, biglietti integrati gomma-ferro che significherebbe ad esempio un risparmio kilometrico importante per la regione che rimborsa alle ferrovie un servizio su ferro (es. la tratta Campobasso/Roma) che viene prestato su gomma ad un costo circa 4 volte superiore a quello previsto per il trasporto su gomme. Un cambio di passo significa discontinuità con chi ci ha portato il MOLISE sul baratro.

Nicola Lanza – Azione Civile