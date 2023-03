Al Teatro del Loto Peppe Servillo con “Il resto della settimana”

Peppe Servillo, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano, interpreta la scrittura ironica, appassionata e multiforme di Maurizio De Giovanni che prende forma, svelando l’umore e la storia di una città meravigliosa. Siamo in un bar dei quartieri spagnoli a Napoli, colorato dagli archetipi della società partenopea, tra una sfogliatella, un fritto fumante e l’ultimo pettegolezzo, con il sottofondo di un chiacchiericcio diffuso che rappresenta molto la Città.

Siamo soprattutto prima e dopo la partita degli Azzurri, dove un gruppo variegato delle stesse persone di sempre, si dà appuntamento per commentare i fatti calcistici e non della settimana.



Ciascuno svela non solo la propria natura di tifoso ma anche quella umana tout court, svelando l’umore e la storia di una città meravigliosa che resta da sempre un vero e proprio teatro all’aperto. È una storia dedicata al calcio, quello in cui la passione si trasforma in “malattia”, ma è anche una storia dedicata a Napoli, al sentimento di una città intera per la sua squadra e per tutti i campioni che l’hanno attraversata.

Perché a Napoli il tempo si ferma tra una domenica pomeriggio e l’altra, quando tutti si

raccolgono intorno ad un pallone e le differenze sociali sbiadiscono fino a scomparire per Il Resto della Settimana.

Prevendite:

MONDADORI “La Scolastica” – via Pietrunti CB – tel 0874 413757

online: https://www.diyticket.it/locations/471/teatro-del-loto