La danza delle deleghe al ritmo di musica revival, mentre il Molise affonda

Notarangelo (Sinistra Italiana): in 13 mesi il centrodestra di Roberti tutto ha fatto tranne che governare

“Settori strategici come il Turismo, l’Ambiente, la Cultura, i Trasporti e il Sistema idrico che diventano mera merce di scambio in una lunga ed estenuante resa dei conti interna alla maggioranza regionale. Non si tratta di figurine, ma di temi chiave attraverso i quali governare il Molise. Ma è proprio questo il punto, il presidente Roberti, a poco più di un anno dal suo insediamento, tutto sta facendo tranne che governare”.

Lo dichiara in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo. “Ciò che lascia particolarmente perplessi – aggiunge – è la totale mancanza di comunicazione da parte del governatore in merito ad azioni e scelte che andrebbero invece spiegate con trasparenza ai cittadini. Esempio: perché a Micone sono state sottratte all’improvviso le deleghe al Turismo e alla Cultura e all’assessore Di Lucente quella all’Ambiente? C’è una ragione programmatica, ci sono fatti che non conosciamo o il presidente pensa di poter « giocare » con gli assessorati (pubbliche istituzioni) a proprio gusto e piacimento?”. “Una cosa è certa, – conclude Notarangelo – il centrodestra ancora non trova la quadra e la macchina amministrativa regionale ancora non parte. Il Molise ha buttato al vento 13 mesi, sacrificati sull’altare del defunto secondo sottosegretario. Il presidente Roberti è per ora troppo occupato a distribuire e mischiare deleghe e a caricare sui social video con musica revival”.