In arrivo oggi il nuovo decreto con le misure per garantire liquidità alle aziende

Il Consiglio dei ministri è stato convocato per la tarda mattinata, alle 11.00, subito dopo il nuovo incontro della cabina di regia governo-opposizione, previsto in mattinata. Dovrebbero essere varati oggi l’estensione della Golden Power, la possibilità di intervento del governo difendere le aziende italiane strategiche dalle scalate straniere, il decreto sulla scuola, con le regole per la conclusione dell’anno scolastico,per gli esami di terza media e di maturità, e soprattutto quello sulla liquidità alle imprese, in cui sarà inserito anche il rinvio delle scadenze fiscali.

Per quanto riguarda il decreto scuola la ministra Lucia Azzolina conferma che il termine ultimo per tornare alla didattica in aula è il 18 maggio, se sarà possibile farlo in sicurezza: in questo caso gli esami di maturità e quelli di terza media- cui tutti saranno ammessi- avranno una formula più snella. Se invece il ritorno in classe non fosse possibile, per l’esame di stato ci sarà un colloquio on line, per la terza media ci sarà la valutazione di un elaborato scritto fatto da studenti e insegnanti.