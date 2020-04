“Organizzazione della Rete Ospedaliera e di Emergenza”, pdl di Iorio, Calenda e Romagnuolo

I Consiglieri regionali Angelo Michele Iorio, Filomena Calenda e Aida Romagnuolo hanno presentato una proposta di legge – contraddistinta con il n. 123 – concernente: “ Organizzazione della Rete Ospedaliera e di Emergenza – Linee Guida”. La pdl – come spiegano nella relazione illustrativa i presentatori – si pone innanzitutto l’obiettivo di raccogliere le reali esigenze sanitarie della popolazione in delle linee guida che tengano conto della struttura orografica del territorio e dei nuovi parametri epidemiologici .

In quest’ottica, l’articolato della proposta di legge ridisegna la rete assistenziale regionale nel seguente modo:

o I l presidio ospedaliero “ Cardarelli” di Campobasso viene individuato come DEA di II livello della regione Molise, vengono pertanto ripristinate tutte le UU.OO. soppresse o ridimensionate. La stessa struttura del Cardarelli è anche indicata quale Centro Regionale di Alta Specializzazione, ed è integrata con il Gemelli Molise S.pA. per la gestione dell’urgenza chirurgica. Presso lo stesso stabilimento sanitario è attivata la UOC di “Radiologia interventistica” e istituito un centro Stroke di II livello. o I presidi ospedalieri di Isernia e Termoli ( centri spoke ) garantiscono i ricoveri per i trattamenti di primo livello per le patologie mediche, chirurgiche, cardiologiche più Utic e rianimazione, ostetricia con il punto nascita .

o La struttura sanitaria di Agnone, riconosciuta come presidio ospedaliero di area particolarmente disagiata, vie ne chiamata a trattare le patologie mediche e chirurgiche di base con annessa attività ambulatoriale multidisciplinare, garantendo attività di pronto soccorso con organico dedicato H 24. Prevista l’aggiunta di posti letto di lungodegenza e di R SA , con servizi di reumatologia, laboratorio analisi e radiologia.

o Lo stabilimento di Venafro viene funzionalmente collegato al presidio ospedaliero di Isernia e , oltre alle attività proprie della Casa della Salute , è chiamato a garantire il primo soccorso H24. Prevista anche l’attivazione della medicina per lungodegenza e riabilitazione ospedaliera. o Lo stabilimento di Larino viene funzionalmente collegato al presi dio ospedaliero di Termoli e , oltre alle attività proprie della Casa della Salute , è chiamato a garantire il primo soccorso H24.

Prevista anche l’attivazione della medicina per lungodegenza , riabilitazione ospedaliera e oculistica, garantendo anche la tera pia iperbarica. L’iniziativa legislativa , infine, per consentire al la rete per l’emergenza cardiologica di garantire pari opportunità di accesso alle procedure salvavita a tutti i pazienti con infarto del miocardio, prevede che nei presidi ospedalieri di Termoli e Isernia le strutture di emodinamica funzionino H24. La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione consiliare competente che , dopo aver espresso il parere di rito , la invierà all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.