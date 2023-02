Giornata del malato/ Bregantini: messaggio di riflessione sulla sanità del nostro Molise

In occasione della Giornata del Malato, che si celebra l’11 febbraio, con lo sguardo alla Madonna di Lourdes ed il cuore attento di Bernadette, che nel vedere Maria imparò la solidarietà con gli ammalati, come Vescovo e Pastore desidero inviare un breve messaggio di riflessione sulla sanità del nostro Molise, alla città e alla diocesi tutta.

Credo infatti che in questo momento delicato occorre intraprendere una strada chiara e precisa. Forte anche della mia esperienza di ammalato, curato bene, in breve tempo sia a Pozzilli come struttura privata che al Cardarelli come realtà pubblica, mi sento in dovere di rivolgere un invito sollecito alle forze politiche perché si cammini su una strada di concreta e reale collaborazione tra le strutture pubbliche e quelle private.

Faccio questo invito anche accogliendo la voce di tante persone, vescovi, preti e laici e dopo aver ascoltato il parere della Consulta diocesana della Pastorale sanitaria. Solo mettendo in armonia i due grandi settori della sanità molisana, pubblico e privato, potremo dare certezza ai nostri cittadini e sicurezza ai nostri ammalati.

La sanità pubblica e quella privata abbiano le stesse opportunità di operare. Non chiediamo privilegi ma attenzione alle qualità di ciascuno. Non ci siano contrapposizioni ma collaborazioni. Non invidie o gelosie, ma emulazione reciproca. Il bene fatto da alcuni avrà una ricaduta positiva nel cuore di tutti. Il bene comune sia la nostra costante regola. Ogni paziente vede crescere la propria sicurezza quando si accorge che è avvolto dalla collaborazione di tutti.

Ci aiuta in questo il messaggio preciso di Papa Francesco che ha utilizzato il versetto del Buon Samaritano nel Vangelo: “Abbi cura di lui”. Completo perciò la mia riflessione con tre esortazioni che vorrei fossero vissute in tutti gli ospedali, cliniche e case di riposo della nostra terra:

Vi sia attenzione a tutti gli ammalati specie a quelli più gravi, insidiati dal tumore o da malattie infettive Ogni ammalto sia circondato da prestazioni di qualità; impegniamoci tutti ad offrire il meglio delle cure, nella certezza che questo dono sarà poi ritrovato, perché la malattia non chiede permesso a nessuno. Tutti all’improvviso possiamo ritrovarci in una corsia di ospedale Lo spirito collaborativo, lavorando in squadra e non da soli, è l’unica forza che ci permette di affrontare le attuali difficoltà della sanità molisana.

Aggiungo due note finali:

I cappellani dei vari ospedali molisani abbiano ampi spazi di attività, sia dia loro libero accesso, siano ascoltati e stimati, nella certezza che la parola di un cappellano è importante come una cura medica Sempre più si dia valore alla medicina di base che opera nelle famiglie e nel territorio, la cui presenza, specie dopo il COVID, è risultata decisiva, anche in ordine ad un risparmio globale delle spese della sanità molisana

Voglio ringraziarvi dell’ascolto che mi avete dato invitando il cuore vostro a vivere il messaggio del Papa: “Abbi cura di Lui”, con uno sguardo ampio e solidale che raggiunga i nostri fratelli feriti sotto il terribile terremoto di Siria e Turchia.

Con la benedizione del Signore,

+p. GianCarlo Bregantini, Arcivescovo