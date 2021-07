Fismu Molise: Finalmente “ci sono riusciti “ a mettere in crisi il S.E.T. 118!

Finalmente “ci sono riusciti “ a mettere in crisi il S.E.T. 118 , quello che era uno dei settori più efficienti della nostra Sanità, tanto da essere insignito, negli anni passati, dalla Commissione Sanità del Senato come quello che aveva ripreso più arresti cardiaci tra i 118 d’ Italia.

Questo frutto di eccellenti operatori: medici, infermieri e volontari inseriti in un’organizzazione ottimale per servire la popolazione nei suoi momenti più delicati per la salute.



FISMU da tempo aveva cercato di sensibilizzare la parte pubblica del pericolo che si stava

correndo rimanendo inermi davanti all’esodo dei medici dal 118 verso altre attività. Il 118 man mano che sono passati gli anni è diventato sempre meno attrattivo, in quanto i carichi di lavoro sono aumentati e al tempo stesso non vi è stato riconoscimento adeguato.

La parte pubblica non ha saputo o voluto cogliere i segnali che provenivano dalla mancata copertura dei posti lasciati vuoti dei medici del 118 che abbandonavano il servizio tanto da portare l’organico iniziale di 96 medici a circa una cinquantina.

Aver demedicalizzato alcune postazioni comporta che i cittadini non potranno più avere cure mediche nei tempi in cui venivano soccorsi in passato e al tempo stesso genererà un effetto domino sulle zone vicine. Inoltre influirà anche sui medici che dovranno effettuare più interventi e in condizioni non ottimali.

A questo si aggiunge che i medici precedentemente collocati nelle UOT demedicalizzate dovranno cambiare la loro sede lavorativa, dopo anni, con risvolti facilmente intuibili.



Pertanto FISMU ritiene che per bloccare l’esodo dei medici operanti ora nel 118 nei prossimi mesi bisognerà agire in tempi brevi con il passaggio alla dipendenza, per chi ne fa richiesta, ed erogare incentivi economici agli altri. Al tempo stesso il servizio 118 Molise si presenterà più interessante e tale da richiamare medici così da ripristinare l’organico ora sofferente.

Dott. Ernesto La Vecchia Segretario Regionale FISMU Molise

Dott. Giovanni Passarelli Vice Segretario FISMU Molise Resp. Emergenza Territoriale