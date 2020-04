Facciolla: Studenti e affitti mancati, la Regione eroghi contributo alle famiglie

In questo periodo di emergenza stiamo rivolgendo la nostra attenzione a diverse categorie di persone che si trovano in difficoltà. Pensiamo oggi agli studenti fuori sede e alle loro famiglie costrette a pagare gli affitti degli appartamenti dove risiedono i ragazzi quando frequentano l’Università.

In queste settimane (ormai mesi) le famiglie hanno continuato a pagare regolarmente i canoni di affitto così come previsto dai relativi contratti di locazione anche se gli appartamenti non sono stati abitati dagli studenti che si trovano in Molise, presso le case dei genitori per trascorrere il periodo di quarantena e isolamento.

Ci sembra doveroso aiutare le famiglie, che a causa dell’emergenza covid 19 stanno vivendo una situazione economica estremamente delicata e difficile con molti che hanno perso il lavoro, altri che non hanno certezza di ritrovarlo al termine dell’emergenza e tanti che hanno difficoltà persino a fare la spesa.

Abbiamo per questo impegnato il presidente della Giunta regionale a destinare parte delle risorse economiche, a valere sul bilancio 2020-2022 che si discute oggi in Consiglio regionale, attraverso un contributo che possa aiutare le famiglie seppure per poche mensilità.

Avv. Vittorino Facciolla

Consiglio Regionale del Molise – Gruppo Consiliare Partito Democratico