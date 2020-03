Ex Consiglieri regionali: urge riapertura delle strutture sanitarie chiuse in regione

“ In sintonia e per solidale collaborazione con le regioni contermini, urge disporre , in via straordinaria ed urgente , la riapertura delle strutture sanitarie chiuse e il potenziamento di quelle attive, per contrastare la virale influenza in atto ” .

Questo l ’ incipit del messaggio inviato dal Presidente Gaspero Di Lisa, a nome dell ’ Associazione ex Consiglieri regionali , al Presidente della Giunta regionale, Donato Toma , in relazione alle sue responsabilità di coordinamento delle varie iniziative per la gestione dell ’ emergenza Coronavirus in Molise. “ La riattivazione richiesta – ha spiegato Di Lisa – è la risposta ineludibile e l’unica efficace, date le emergenze nazionali emerse e quelle regionali , al momento , temibili . L’esercizio dei Suoi poteri straordinari, in linea c on quelli del Governo Centrale , si inquadra nella cogenza insita negli eventi, in questa situazione, simili ad una guerra con un nemico invisibile ! ” .

“ Abbiamo ritenuto – ha commentato il Presidente Di Lisa a seguito della nota inviata – doveroso raccoman dare al Presidente Toma e quindi a l l’Unità di Crisi, nella speranza che tutte le strutture (a suo tempo pensate e realizzate) in piena efficienza da subito riescano a tutelare: territorio e popolazione al momento in ansia per la montante marea influenzale del coronavirus .