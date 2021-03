Emergenza sanitaria Covid-19. Terapie domiciliari. Richiesta urgente per valutare l’adozione di un nuovo protocollo di cura

I sindaci del Molise inoltrano esposto al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Presidente dell’Ordine dei i Medici di Campobasso Dott. Pino De Gregorio, al Presidente dell’Ordine dei Medicidi Isernia Dott. Fernando Crudele, al Commissario della Sanità

Dott. Angelo Giustini, al Diretttore Generale A.S.Re.M Oreste Florenzano, al Diretttore Sanitario A.S.Re.M Maria Virginia Scafarto, al Presidente della Giunta Regionale e dell’Unità di Crisi Regionale Donato Toma.

” Le linee guida del Ministero della Salute della “vigile attesa” circa il trattamento domiciliare del contagio da Covid-19 risulterebbero poco adeguate, come evidenziato anche da una recente sentenza del TAR Lazio che con un’ordinanza cautelare ha sospeso l’efficacia della nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid.



Il “Comitato di Scopo per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nell’epidemia di Covid”, formato da medici e specialisti italiani propone un diverso protocollo per le cure domiciliari dei pazienti .

In virtù di quanto esposto, e come già evidenziato da una delegazione del Comitato dei Sindaci in un incontro con il Commissario ad acta per la sanità in Molise, Dott. Angelo Giustini, che ha espresso” parere favorevole ai principi enunciati nella proposta”, richiede Alle Ecc.me Autorità in indirizzo – con cortese urgenza – di valutare la possibilità di adottare / attuare un diverso protocollo per le terapie domiciliari dei pazienti Covid (sollecitando in tal senso anche le Autorità centrali); protocollo terapeutico che si ritiene più efficace rispetto a quello attuale che prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo.

Come si evince dai risultati avuti nella Regione Piemonte che ha adottando un nuovo protocollo a partire dalla Provincia di Alessandria ha conseguito un drastico crollo dei ricoveri e dei decessi . La notizia ,trasmessa dal Tgr 3 della Regione Piemonte e dal Tg 2 in data 7 marzo ’21 , è stata testimoniata dal Dott. Enrico Cazzola e dal Dott. Federico Boveri.



Documento condiviso dai Sindaci dei seguenti Comuni:

Acquaviva D’Isernia

Agnone

Baranello

Belmonte Del Sannio

Bojano

Bonefro

Busso

Campobasso

Campochiaro

Campodipietra

Campolieto

Cantalupo nel Sannio

Capracotta

Casalciprano

Castellino del Biferno

Castelmauro

Castelpetroso

Cercemaggiore

Cerro Al Volturno

Chiauci

Civitacampomarano

Civitanova Del Sannio

Colle D’Anchise

Colli a Volturno

Conca Casale

Duronia

Ferrazzano

Filignano

Forlì del Sannio

Fossalto

Frosolone

Gambatesa

Guardialfiera

Guardiaregia

Guglionesi

Isernia

Limosano

Lucito

Macchiagodena

Macchia D’Isernia

Macchia Valfortore

Matrice

Mirabello Sannitico

Miranda

Montagano

Montecilfone

Montefalcone nel Sannio

Montelongo

Montemitro

Montorio nei Frentani

Oratino

Pesche

Pescolanciano

Pescopennataro

Pietracatella

Pietracupa

Poggio Sannita

Provvidenti

Riccia

Rionero Sannitico

Ripalimosani

Roccamandolfi

Roccasicura

Roccavivara

Rocchetta al Volturno

Salcito

San Biase

San Felice del Molise

San Giovanni in Galdo

San Martino in Pensilis

San Massimo

San Giuliano del Sannio

San Giuliano di Puglia

San Pietro Avellana

San Polo Matese

Sant’Agapito

Sant’Angelo del Pesco

Sant’Angelo Limosano

Sant’ Elena Sannita

Scapoli

Sepino

Sessano Del Molise

Sesto Campano

Spinete

Tavenna

Torella del Sannio

Toro

Trivento

Tufara

Vastogirardi

Vinchiaturo

Venafro