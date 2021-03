Emergenza Covid/ Toma: chiesti al Governo ristori per le attività economiche chiuse e per i Comuni

Presieduto dal Presidente, Salvatore Micone, si è riunito oggi il Consiglio regionale.

In apertura di seduta il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, quale autorità di

protezione civile e sanitaria, ha fornito informazioni relative all’andamento della pandemia da Covid 19 in Molise.



In particolare il Presidente della Regione ha riportato all’Aula le previsioni del prosieguo del Piano vaccinale per quanto riguarda i soggetti fragili, il personale delle forze di polizia e del mondo della scuola. Come pure il Presidente ha ricordato il percorso fatto con il Governo nazionale, sulla base dei dati epidemiologici registrati nel Molise, che ha portato all’emanazione dell’ordinanza del Ministro della Salute per l’individuazione dell’intero territorio regionale quale “zona rossa” per un periodo di 15 giorni, a partire dal 1° marzo.

In proposito il Presidente della Regione ha riferito di aver avanzato alle autorità governative la richiesta di ristori per le attività economiche chiuse e per i Comuni. Sono intervenuti per evidenziare le proprie posizioni politiche i Consiglieri Nola, Fanelli, Calenda, Primiani, Fontana, Greco, Micone, Pallante, Iorio, Romagnuolo.



A valle della discussione sono stati presentati 4 atti di indirizzo dei quali 3 stati discussi (sono

intervenuti per esprimere le rispettive posizioni i Consiglieri Greco, Iorio, Cefaratti, Facciolla,

Manzo, De Chirico, Di Lucente, Primiani) dall’Assemblea e approvati all’unanimità (non ha

partecipato al voto il Consigliere Cefaratti).

Mozione a firma dei Consiglieri Micaela Fanelli e Vittorino Facciola, Manzo, avente ad oggetto

“Distribuzione bombole ossigeno-impegno al Presidente della Giunta regionale”. Con l’atto di

indirizzo il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione ad intervenire

opportunamente con l’ASREM a garantire una fornitura aggiuntiva di bombole di ossigeno

gassoso e/o liquido in numero adeguato a fronteggiare tale carenza in tutto il Molise.

Mozione a firma dei Consiglieri Micaela Fanelli e Vittorino Facciola, avente ad oggetto

“Completamento vaccinazioni su categorie esposte nei settori sanitari e scolastico. Impegno al

Presidente della Giunta Regionale”. Con l’atto di indirizzo il Consiglio regionale impegna il

Presidente della Regione a: